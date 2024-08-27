Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Visi Misi Mahyeldi-Vasko usai Resmi Mendaftar Jadi Cagub-Cawagub Sumbar 2024

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:25 WIB
Ini Visi Misi Mahyeldi-Vasko usai Resmi Mendaftar Jadi Cagub-Cawagub Sumbar 2024
Pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Ruseimy di KPU Sumbar (foto: dok MPI)
PADANG - Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024-2029, Mahyeldi-Vasko Ruseimy resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi tersebut. Pasangan yang diusung oleh lima partai politik, PKS, Gerindra, Demokrat, Perindo dan PBB tersebut mendaftar ke KPU Sumbar pada Selasa (27/8/2024) siang.

Pada pidato pertamanya usai pendaftaran tersebut, Mahyeldi merupakan petahana Gubernur Sumbar tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas penjamuan dan sambutan yang diberikan oleh KPU Sumbar kepada dirinya dan Vasko Ruseimy.

"Kami berterima kasih kepada Ketua KPU, Komisioner seluruh jajaran, dan Bawaslu Sumbar seluruh jajaran, terima kasih seluruh partai pengusung, karena dengan dukungan partai kami bisa mendaftar ke KPU Sumbar hari ini," kata Mahyeldi dalam pidato pertamanya tersebut.

Pada saat menyerahkan berkas, katanya, pihaknya juga sempat menyampaikan beberapa hal yang juga diikuti oleh seluruh Ketua Parpol pengusung. "Setelah itu beberapa sambutan dan arahan dari ketua KPU terkait kelanjutan prosedur yang harus kami tempuh selanjutnya. Setelah serah terima nantinya, akan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian penetapan pasangan, mudah-mudahan semua berjalan seperti biasa," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi merupakan pasangan yang didukung partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu mengatakan bahwa dirinya dengan Vasko Ruseimy membawa tagline 'Gerak Cepat untuk Sumbar'. "Mudah-mudahan visi dan misi yang kami tuangkan dapat menjadi bagian serta harapan masyarakat Sumbar," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
