HOME NEWS NUSANTARA

Mahyeldi dan Vasco Datang ke KPU Sumbar dengan Bendi

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:21 WIB
Mahyeldi dan Vasco Datang ke KPU Sumbar dengan Bendi
Pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Ruseimy di KPU Sumbar (foto: dok MPI)
A
A
A

PADANG - Pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Ruseimy yang didukung oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo), datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, untuk mendaftar jadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menaiki kendaraan tradisional atau dikenal dengan bendi.

Mereka disambut dengan ratusan para pendukung yang sudah menunggu beberapa jam sebelumnya. Untuk pasangan ini sendiri datang sekira pukul 14.00 WIB dan langsung memasuki kantor KPU yang didampingi partai pendukungnya seperti Perindo, PKS, Gerindra, PBB dan Demokrat.

Menurut Mahyeldi, setelah melakukan pendaftaran, dia bersama dengan pasanganya serta partai pendukung bertemu dengan para komisioner KPU Sumbar, disana dia menyampaikan visi misinya. 

“Kelengkapan sudah kami masukkan, tadi ke dalam untuk mendengar  arahan ketua  KPU mengenai kelanjutan prosedur selanjutnya,” katanya, Selasa (27/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
