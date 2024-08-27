Usai Terima Dukungan Perindo, Cabup Desen Nasihin Targetkan Cianjur Jadi Wilayah Termaju di Jabar

JAKARTA - Calon Bupati Cianjur, Deden Nasihin dan Cawabup Cianjur dr Neneng Efa Fatimah menerima dukungan dari Partai Perindo di Pilbup Cianjur. Deden Nasihin menargetkan ingin membawa Cianjur menjadi wilayah termaju di Jawa Barat.

"Alhamdulillah siang hari ini saya mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Perindo. Ini merupakan sebuah kekuatan bagi kami di Cianjur. Tentunya dengan bergabungnya Perindo, Insyaallah cita-cita kami mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan menjadi kabupaten termaju di Jabar akan menjadi kenyataan," ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Kabupaten memiliki wilayah yang sangat luas dan menjadi salah satu daerah penyangga Jakarta. Namun, kata Deden, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cianjur menjadi yang terendah di Jawa Barat.

"Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, Cianjur memiliki IPM rendah di Jabar dan itu akan menjadi perhatian kami ke depan. Dari IPM itu tentu kita akan memajukan sektor pendidikan, daya beli, dan kesehatan," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa semua sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi bakal menjadi fokus untuk ditangani demi memajukan Cianjur ke depan. Ia pun meminta dukungan dari semua warga Cianjur.

"Kami optimis karena dari trend survei yang telah kami lakukan di internal trennya positif, alhamdulillah. Meski tentu kami tak boleh jumawa dalam hal ini," jelasnya.