Dukung Ratusan Calon Kepala Daerah, Perindo: Kami Harap Bawa Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar mengatakan bahwa pihaknya tulus memberikan dukungan kepada hampir 400 calon kepala daerah (cakada) di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Perindo, kata dia, ingin cakada bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Kami sampaikan dukungan Perindo adalah ketulusan. Kami ingin mendukung dan dengan itu kami berharap amanah yang sudah diberikan partai kami pada para calon bisa dipergunakan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Michael di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, pesan tersebut konsisten selalu disampaikan pada semua cakada yang diusung Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

Perindo selalu menekankan pada para cakada untuk mengutamakam kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan partai. Pasalnya, partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo itu bukan partai transaksional maupun partai yang ingin mendapatkan sesuatu dalam memberikan dukungannya pada para cakada. Semua ini dilakukan demi mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Pada para cakada utamakan kepentingan masyarakat, kita dari Partai Perindo tidak pernah meminta para calon untuk mengutamakan partai, walaupun ada beberapa calon itu kader sendiri. Bagi kami tujuan menang Pilkada bukan untuk kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa menggunakan otoritas jabatan itu membawa kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat," tuturnya.



(Fakhrizal Fakhri )