Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Ratusan Calon Kepala Daerah, Perindo: Kami Harap Bawa Kesejahteraan Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:29 WIB
Dukung Ratusan Calon Kepala Daerah, Perindo: Kami Harap Bawa Kesejahteraan Masyarakat
Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar mengatakan bahwa pihaknya tulus memberikan dukungan kepada hampir 400 calon kepala daerah (cakada) di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Perindo, kata dia, ingin cakada bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Kami sampaikan dukungan Perindo adalah ketulusan. Kami ingin mendukung dan dengan itu kami berharap amanah yang sudah diberikan partai kami pada para calon bisa dipergunakan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Michael di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, pesan tersebut konsisten selalu disampaikan pada semua cakada yang diusung Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

 

Perindo selalu menekankan pada para cakada untuk mengutamakam kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan partai. Pasalnya, partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo itu bukan partai transaksional maupun partai yang ingin mendapatkan sesuatu dalam memberikan dukungannya pada para cakada. Semua ini dilakukan demi mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Pada para cakada utamakan kepentingan masyarakat, kita dari Partai Perindo tidak pernah meminta para calon untuk mengutamakan partai, walaupun ada beberapa calon itu kader sendiri. Bagi kami tujuan menang Pilkada bukan untuk kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa menggunakan otoritas jabatan itu membawa kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat," tuturnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement