Perindo Siap Kerahkan Seluruh Kader Menangkan Mahyeldi dan Vasko di Pilgub Sumbar

PADANG - Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Barat, Rifo Darma Saputra siap mengerahkan semua kekuatannya yang ada di 19 kabupaten dan Kota yang ada, untuk memenangkan pasangan Mahyeldi dan Vasko.

“Dukungan kita cukup masif, salah satunya tekanan media, baik itu media cetak maupun media online, kita juga koordinasi dengan ketua DPD yang ada di 19 kabupaten dan kota, menyiapkan kader-kader kita untuk membuat strategi pemenangan sehingga program-program kita ini bisa dieksekusi dengan baik,” kata Rifo, Selasa (27/8/2024).

Partai Perindo yang akan memenangkan Mahyeldi dan Vasko, dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju. Akan selalu berkoordinasi dengan dengan tim pemenang.

“Semua elemen bersatu baik DPW dan DPD tidak ada waktu, waktu maksimal dua bulan oleh karena itu kita sudah mulai koordinasi dan tinggal menunggu arahan tim pemenang partai lainnya,” ujar Rifo.