HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Berebut Cium Tangan Sopir Dikira Kiai

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |06:03 WIB
Humor Gus Dur: Berebut Cium Tangan Sopir Dikira Kiai
Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai Gus Dur sering memasukkan humor dalam ceritanya. Salah satu cerita lucu yang termuat dalam Buku Fatwa dan Canda Gus Dur adalah tentang seorang kiai bernama Kang Maman.

Diceritakan, Kang Maman merasa sangat lelah setelah menghadiri tiga acara dalam sehari. Saat tiba di lokasi pengajian, ia pun tertidur di dalam mobil.

Panitia yang tidak mengenal Kang Maman lalu membuka pintu mobil, menepuk bahunya, dan bertanya, "Jang, mana kiainya?"
Kang Maman, yang terbangun dengan kaget, dengan cepat menunjuk Mang Jaya, sopirnya, yang sedang berpakaian rapi dengan batik yang bersih. 

Panitia langsung menghampiri Mang Jaya, mencium tangannya, dan diikuti oleh para penjemput lainnya.
 

(Arief Setyadi )

      
