HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Gaji Presiden Diberikan untuk Menteri Bersepatu Jelek

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |05:05 WIB
Humor Gus Dur: Gaji Presiden Diberikan untuk Menteri Bersepatu Jelek
Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

GUS DUR ternyata memiliki cara unik dalam memberikan perhatian terhadap orang lain, apalagi itu menterinya. Kala itu, pemilik nama Abdurrahman Wahid itu menandatangani bukti penerimaan gaji pertamanya sebagai presiden.

Kental dalam ingatan Mahfud MD. Saat itu, usai tandatangan gaji, Gus Dur langsung menyerahkannya kepada Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Ia menyuruh Alwi untuk membeli jas yang baru.

"Kamu harus membeli jas yang bagus. Menteri Luar Negeri jangan memalukan," cerita Mahfud dalam buku 'Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit'.

Gus Dur sering melakukan hal tersebut. Menteri Negara Riset dan Teknologi Prof AS Hikam juga pernah kebagian rezeki. Bermula saat Gus Dur melihat sepatu menterinya itu sudah jelek.

"Nih, beli sepatu dan jas. Masak, Menristek sepatunya jelek," kata Gus Dur sambil tertawa.

Asistennya, Arifin Junaidi pun dibuat penasaran dengan kelakuan Gus Dur. Ia pun memberanikan diri untuk menanyakan kenapa gajinya diberikan kepada orang lain. 

"Ya, sudah gaji bulan berikutnya untuk kamu saja," kata Gus Dur.
 

 

Halaman:
1 2
      
