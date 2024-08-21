Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Dur: PKB Itu Partai Konflik Berkepanjangan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |07:15 WIB
Gus Dur: PKB Itu Partai Konflik Berkepanjangan
Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal suka melontarkan humor atau guyonan untuk mencarikan suasana. Tak hanya lucu, humor ini juga biasanya sarat akan makna dan kadang menyindir sebuah kasus atau masalah yang sedang terjadi kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang diceritakan oleh Maman Imanulhaq dalam bukunya Fatwa dan Canda Gus Dur (2010). Seperti saat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terjadi konflik. Konflik ini seakan tak menemui titik ujung sehingga tidak sedikit menguras elemen-elemen yang ada di dalamnya.

Cucu KH Hasyim Asy’ari tersebut tetap memperlihatkan optimisme tinggi kepada para kadernya. Mereka menyadari bahwa setiap konflik menyimpan banyak pendewasaan terhadap diri seseorang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067419/pkb-k4EA_large.jpg
Cak Imin soal Muktamar Tandingan PKB: Untuk Apa? Wong Sudah Beres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065698/pkb-IraD_large.jpg
Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064647/pkb-mNyT_large.jpg
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054085/ketum_pkb_cak_imin-c7h1_large.jpg
Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054054/cak_imin-jKwr_large.jpg
Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053984/pkb-Uxnf_large.jpg
Duh! Cak Imin Digugat Belum Sehari Jabat Ketum PKB, Mukmatar Bali Tidak Sah dan Cacat Organisasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement