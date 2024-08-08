Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Masin Faks Jangan Dimasukin Akal, tapi Masukin Kertas

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |06:05 WIB
Humor Gus Dur: Masin Faks Jangan Dimasukin Akal, tapi Masukin Kertas
Gus Dur
JAKARTA – Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal suka melontarkan humor atau guyonan untuk mencarikan suasana. Tak hanya lucu, humor ini juga biasanya sarat akan makna dan kadang menyindir sebuah kasus atau masalah yang sedang terjadi kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang dikutip dari buku ‘Tertawa Bersama Presiden Gus Dur’ karya Hermawan Sulistyo.

Alkisah, suatu waktu kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru saja melengkapi fasilitasnya dengan mesin faksimile. 

Hari itu Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Umum sedang kedatangan seorang rekannya, di sana juga sudah ada Arifin Junaidi (Wakil Sekjen PBNU waktu itu) yang mempraktikkan cara mengirim faksimili lewat mesin faks.

"Lho, ngirim tulisan pakai mesin ini apa bisa diterima sama persis di sana?” tanya rekan Gus Dur itu terheran-heran.

Arifin pun menjawab dengan penuh keyakinan. "Lha iya, toh," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
