Ketua PMI DKI Jakarta: Relawan Muda Garda Terdepan yang Siap Go Internasional

JAKARTA - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta, Beky Mardani, menegaskan pentingnya peran Palang Merah Remaja (PMR) penggerak kemanusiaan masa depan. Tak hanya sekadar kegiatan sekolah, para relawan muda ini disiapkan menjadi garda terdepan yang memiliki kompetensi hingga tingkat internasional.

Demikian disampaikan Beky saat menghadiri agenda Jumpa Bakti Gembira Temu dan Karya (Jumtek) PMI dan Relawan di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur Jakarta Timur.

Menurutnya, ajang ini merupakan agenda wajib lima tahunan untuk mengasah mental dan kemampuan para kader.

"Ini memang satu kewajiban dari PMI di tingkat kota dalam masa lima tahun sekali harus membuat ini," ujar Beky Mardani saat diwawancarai di lokasi, Selasa (23/6/2026).

Beky menjelaskan bahwa Jumbara menjadi wadah bagi siswa, mulai dari tingkat SD (Mula), SMP (Madya), hingga SMA (Wira) untuk mempraktikkan keterampilan yang telah mereka pelajari di sekolah. Fokus utamanya yakni kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.

"Ini adalah ajang untuk anak-anak kita untuk meningkatkan keterampilan. Karena mereka kan sudah dibekali dengan berbagai keterampilan, misalnya pertolongan pertama, bagaimana menghadapi tanggap darurat bencana," tuturnya.

Lebih lanjut, Beky menekankan bahwa jejaring sosial antar-relawan sangatlah penting. Ia mendorong para anggota PMR untuk tidak jago di kandang, tetapi juga berani membuka diri dan menjalin relasi hingga ke luar negeri.