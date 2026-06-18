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PBNU Dorong Santri Kuasai Teknologi Digital hingga AI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |18:31 WIB
PBNU Dorong Santri Kuasai Teknologi Digital hingga AI
PBNU Dorong Santri Kuasai Teknologi Digital hingga AI
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JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pondok pesantren memiliki modal sosial dan intelektual yang besar untuk berkontribusi dalam perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, santri harus bisa menguasai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Transformasi digital harus dimanfaatkan untuk memperluas akses pengetahuan sekaligus memperkuat peran santri dalam menjawab berbagai tantangan zaman,” ujar Sekretaris Pengurus Lakpesdam PBNU, Ufi Ulfiah, saat diskusi bertajuk “Santri Berkarya, Berjejaring, dan Berdaya dalam Ekosistem Digital Indonesia” di Gedung PBNU, Jakarta, dikutip, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan ini kata dia,  merupakan bagian dari rangkaian Goes to Nahdliyin Innovation Summit (NIAS) yang bertujuan mendorong lahirnya inovasi dan kolaborasi di kalangan Nahdliyin dalam menghadapi era transformasi digital.

“Pesantren memiliki khazanah keilmuan yang sangat kaya. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana kekayaan tersebut dapat hadir dan memberi manfaat lebih luas melalui ruang digital tanpa kehilangan nilai, tradisi, dan sanad keilmuan yang menjadi ciri khas pesantren,” pungkasnya.

Sementara itu, Praktisi Digital Hasanudin Ali, menyoroti besarnya peluang yang dimiliki generasi muda, termasuk santri, dalam ekonomi digital Indonesia.

“Santri tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga harus menjadi kreator dan inovator yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.

 

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Topik Artikel :
media sosial AI PBNU
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