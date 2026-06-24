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Kronologi Lengkap Penangkapan Taufik Hidayat Penganiaya Pacar Selama 3 Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |07:30 WIB
Kronologi Lengkap Penangkapan Taufik Hidayat Penganiaya Pacar Selama 3 Tahun
Kronologi Lengkap Penangkapan Taufik Hidayat Penganiaya Pacar
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JABAR -  Kronologi penangkapan Taufik Hidayat (30), pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTT (29) selama tiga tahun di Bandung, Jawa Barat akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Rabu (24/6/2026). Taufik ditangkap jajaran Polda Jawa Barat di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menjelaskan, selama pelariannya, pelaku sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Ia bahkan sempat keluar dari wilayah Jawa Barat menuju Tangerang.

Namun, rasa ketakutan yang menghantuinya membuat Taufik memutuskan untuk kembali ke wilayah Bandung.

"Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung, dan merasa tidak aman, dan kembali lagi ke Jawa Barat,” kata Irjen Rudi.

“Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau ke mana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap itu," sambung Rudi.

Keberadaan Taufik berhasil diidentifikasi oleh Polda Jabar melalui aktivitas transaksi yang dilakukan tersangka pada Selasa pagi. Polisi kemudian menyisir area perumahan Griya Pesona, yang merupakan rumah kerabat tersangka.

“Berdasarkan pengakuan, rumah di Griya Pesona tadi, Griya Pesona, itu rumah kerabatnya, ya. Dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan, tersangka. Tetapi kita sudah melacaknya," jelas dia.

 

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