Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Wanita Disekap 3 Tahun, Polda Jabar: Taufik Hidayat Ditangkap di Majalaya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |20:56 WIB
Kasus Wanita Disekap 3 Tahun, Polda Jabar: Taufik Hidayat Ditangkap di Majalaya!
Polda Jabar: Taufik Hidayat Ditangkap di Majalaya!
A
A
A

JAKARTA - Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat (30) yang merupakan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, penangkapan dilakukan di wilayah hukum Majalaya, Jawa Barat.

"Membenarkan keberhasilan Polda Jabar menangkap pelaku Penganiyaan dan Penyekapan pelaku Taufik Hidayat di wilayah Hukum Polres Bandung Tepatnya di Majalaya," kata Hendra saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Hendra belum bicara panjang lebar mengenai penangkapan. Menurutnya, besok Polda Jabar bakal melaksanakan rilis resmi

"Besok siang Kami Tunggu di Riung Mumpulung Pukul 12.30  Wib di Polda Jabar," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat (30) sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226179//penangkapan-5j3b_large.jpg
Usai Ditangkap di Majalaya, Tersangka Taufik Hidayat Langsung Dijerat Pasal Berlapis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226177//viral-L91o_large.jpg
Breaking News! Taufik Hidayat Penyekap Wanita di Bandung Selama 3 Tahun Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226158//rajiv-7Mxp_large.jpeg
DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyiksaan Sadis Perempuan di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/340/3226084//viral-KYpl_large.jpg
Wanita di Bandung Disekap 3 Tahun, Polri Kerahkan Tim Khusus Buru Taufik Hidayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/340/3226075//taufik_hidayat-5Phj_large.jpg
Taufik Hidayat Buron! Jadi Tersangka Penganiayaan dan Penyekapan Wanita di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/612/3226027//astrid_kuya-t3XN_large.jpg
Belajar dari Kasus Penyekapan, Astrid Kuya Ingatkan Perempuan Waspadai Pasangan Red Flag
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement