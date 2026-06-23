JAKARTA - Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat (30) yang merupakan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, penangkapan dilakukan di wilayah hukum Majalaya, Jawa Barat.
"Membenarkan keberhasilan Polda Jabar menangkap pelaku Penganiyaan dan Penyekapan pelaku Taufik Hidayat di wilayah Hukum Polres Bandung Tepatnya di Majalaya," kata Hendra saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Hendra belum bicara panjang lebar mengenai penangkapan. Menurutnya, besok Polda Jabar bakal melaksanakan rilis resmi
"Besok siang Kami Tunggu di Riung Mumpulung Pukul 12.30 Wib di Polda Jabar," ujarnya.
Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat (30) sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.