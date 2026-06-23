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Taufik Hidayat Penyekap Wanita di Bandung Selama 3 Tahun Ditangkap

JAKARTA - Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat (30) tersangka penganiayaan dan penyekapan wanita berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat . Pelaku ditangkap di Majalengka.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Jawa Barat atas upayanya dalam mengungkap kasus tersebut.

"Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dirsiber, Dir PPA semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka," kata Dedi dikutip @dedimulyadi71, Selasa (23/6/2026).

Dedi Mulyadi berharap Taufik Hidayat juga mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut.

"Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan," ujarnya.

Dedi juga kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda Jawa Barat yang menangani perkara tersebut. "Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar," pungkasnya.