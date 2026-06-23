DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyiksaan Sadis Perempuan di Bandung

JAKARTA - Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II, Rajiv mendesak jajaran kepolisian untuk segera menangkap Taufik Hidayat (TH). Taufik Hidayat merupakan terduga pelaku penyekapan disertai penyiksaan sadis terhadap seorang perempuan YTR (29) di daerah Kabupaten Bandung.

Rajiv mengaku prihatin dengan kasus penyiksaan yang dialami YTR hingga mengalami kebutaan dan cacat permanen oleh terduga Taufik Hidayat. Ia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dikabarkan sudah terjadi selama sekira tiga tahun tersebut.

"Saya mengecam keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan tersangka TH, karena telah menyekap seorang wanita selama tiga tahun dan menyiksanya. Perbuatan ini sangat keji, dan tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia," tegas Rajiv, Selasa (23/6/2026).

Politisi muda partai NasDem ini meminta agar negara hadir memberikan perlindungan maksimal kepada korban serta memastikan pelaku harus segera ditangkap kemudian menjalani proses hukum dengan cepat dan transparan.

"Saya meminta polisi mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya guna segera menangkap pelaku. Status DPO yang telah ditetapkan harus segera ditindaklanjuti dengan penangkapan sehingga pelaku tidak memiliki ruang untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," kata Rajiv.