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Penampakan Taufik Hidayat Usai Ditangkap Polisi, Tangannya Diborgol Kabel Ties!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |21:06 WIB
Penampakan Taufik Hidayat Usai Ditangkap Polisi, Tangannya Diborgol Kabel Ties!
Penampakan Taufik Hidayat Usai Ditangkap Polisi (Foto: dok ist)
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JAKARTA - Polda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat (30) yang merupakan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan mengungkapkan, penangkapan dilakukan di wilayah hukum Majalaya. 

"Membenarkan keberhasilan Polda Jabar menangkap pelaku Penganiyaan dan Penyekapan pelaku Taufik Hidayat di wilayah Hukum Polres Bandung Tepatnya di Majalaya," kata Hendra saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Selasa (23/6/2026). 

Berdasarkan foto yang diterima dan dibenarkan oleh pihak kepolisian, Taufik Hidayat ditangkap mengenakan jaket berwarna hitam. 

Ia terlihat mengenakan borgol tali ties. Taufik terlihat berada di dalam mobil untuk dibawa ke kantor Kepolisian. "Benar," singkat Hendra. 

 

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