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PBNU: Pengelolaan Tambang Harus Dilandasi Niat yang Baik!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |10:56 WIB
PBNU: Pengelolaan Tambang Harus Dilandasi Niat yang Baik!
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla
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JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menekankan pentingnya menjaga niat dan tujuan dalam pengelolaan sumber daya alam. PBNU mendorong praktik pertambangan yang taat terhadap regulasi guna mencegah kerusakan lingkungan.

“Niat itu penting, karena jika niat kita keliru, maka perjalanan yang kita tempuh juga akan melenceng,” kata Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla, saat Harlah Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, dikutip, Kamis (18/6/2026).

Gus Ulil -- panggilan akrabnya --  menilai bahwa pengelolaan tambang harus dilandasi niat yang baik sekaligus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai apa yang kita lakukan justru melanggar ketentuan yang berlaku,” ujar Gus Ulil.

Dia juga mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi.

Menurutnya, pengelolaan tambang harus dipandang sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Allah berupa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

“Pengelolaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dilakukan dengan cara yang tetap menjaga dan merawat alam itu sendiri,”pungkasnya.

Sekjen APWNU, Joko Suprianto menyampaikan bahwa sejak berdiri, APWNU terus berupaya menjadi wadah kolaborasi yang menghubungkan dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan program-program yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

 

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Topik Artikel :
Tambang Ilegal Tambang PBNU
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