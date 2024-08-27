Kapal KM Subur GT 43 Tenggelam di Perairan Pulau Situngkus, Tim SAR Berhasil Selamatkan 12 ABK

NIAS - Kapal KM Subur GT 43 tenggelam usai mengalami bocor di bagian deck kapal di sekitaran Pulau Situngkus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Selasa (27/8/2024) pukul 14.30 WIB. Tim SAR berhasil selamatkan 12 ABK.

Dari laporan ketua HNSI Sumut, Linda kepada koordinator Pos SAR Sibolga bahwa pada pukul 14.30 Wib (27/8) kapal KM Subur GT 43 mengalami kerusakan (bocor) di bagian deck, sehingga mengakibatkan kapal tenggelam.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Putu Arga Sujarwadi mengatakan, setelah mendapat laporan tersebut langsung menggerakkan personil Pos SAR Sibolga dan ABK KN. SAR Nakula 230 untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban.

"Kapal KN. SAR Nakula 230 bersama Tim SAR Gabungan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban," ujar Putu Arga, Selasa (27/8/2024).