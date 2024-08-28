Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Riwayat Pendidikan Yair Netanyahu, Melanjutkan Pendidikan yang Lebih Tinggi di Harvard

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |17:39 WIB
Riwayat Pendidikan Yair Netanyahu, Melanjutkan Pendidikan yang Lebih Tinggi di Harvard
Yair Netanyahu, putra PM Israel Benjamin Netanyahu, mencuri perhatian publik karena merupakan seorang yang cukup kontroversial di media sosial (Foto: Flash90)
ISRAEL - Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, mencuri perhatian publik karena cukup kontroversial di media sosial (medsos). Dia kerap mengunggah pernyataan kasar dan keras terhadap warga Palestina.

Yair yang menempuh pendidikan sekolah menengah atas di bidang teater, memenuhi kewajiban dinas militernya di Israel dengan bekerja di unit juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), alih-alih mengambil peran tempur. Warga negara Israel wajib bertugas di militer saat mereka mencapai usia 18 tahun, dengan pria bertugas selama 32 bulan dan wanita selama 24 bulan, diketahui dari Wion News.

Setelah tugas awal mereka, banyak orang dapat dipanggil kembali untuk bertugas di unit cadangan hingga usia 40 tahun atau lebih, terutama dalam keadaan darurat nasional, di mana mereka dapat dikerahkan bersama pasukan reguler di masa konflik.

Para prajurit cadangan ini juga memenuhi tugas non-tempur, yang berarti bahwa kurangnya pengalaman Yair di garis depan tidak secara otomatis membebaskannya dari dinas militer.

Dilansir melalui laman MCC, ia bertugas selama tiga tahun di unit humas juru bicara Angkatan Darat Israel. Yair adalah pembicara publik yang menyampaikan sejarah, diplomasi, dan politik Israel kepada berbagai organisasi di seluruh Eropa dan Amerika. Ia juga menjadi pembawa acara radio mingguan yang meliput politik di seluruh dunia. 

Dia memfasilitasi percakapan yang jujur ​​dan transparan terkait keberlanjutan Israel. Seorang pembicara tamu yang diakui secara nasional di Newsmax dan influencer media sosial dengan ratusan ribu pengikut. Yair juga memiliki podcast politik yang didistribusikan di saluran berbahasa Ibrani dan Inggris. Terakhir, ia adalah kolumnis di media lokal Israel.

Mengetahui dari Haaretz, Yair Netanyahu menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya di Israel. Dia dikenal sebagai seorang siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi siswa.

 

