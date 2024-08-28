Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Timur Tengah Memanas, Kemlu RI dan KBRI Beirut Terus Pantau dan Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Lebanon dan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |12:18 WIB
Timur Tengah Memanas, Kemlu RI dan KBRI Beirut Terus Pantau dan Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Lebanon dan Israel
Kemlu RI dan KBRI Beirut terus memonitor dari dekat situasi keamanan di Lebanon dan mengimbau WNI menunda rencana bepergian (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTAKementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut terus memonitor dari dekat situasi keamanan di Lebanon. Sejak akhir pekan lalu terjadi serangan udara intensif antara Hizbullah dan Israel di bagian Selatan Lebanon.

Imbas dari hal tersebut, beberapa penerbangan mulai membatalkan dan membatasi penerbangan ke dan dari Tel Aviv maupun Beirut. Termasuk Air France, Royal Jordanian Air, Ettihad, dan Lufthansa.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu Judha Nugraha mengatakan pemerintah RI terus mengimbau bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke wilayah tersebut yakni Lebanon dan Israel untuk menunda perjalanannya dengan alasan keamanan hingga kondisi kembali normal.

Selain itu, bagi WNI yang berdomisili di Wilayah Lebanon agar dapat mengikuti arahan yang disampaikan KBRI Beirut.

Sejak ditingkatkannya status Siaga di Wilayah Lebanon menjadi Siaga Satu pada awal Agustus 2024, Pemerintah RI telah memulangkan 20 warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air secara bertahap.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187922//israel_serang_beirut_lebanon-mr3e_large.jpg
Israel Serang Lebanon Usai Pembicaraan Langsung untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187665//pasukan_israel-3uP4_large.jpg
Klaim Targetkan Komandan Hamas, Serangan Israel di al-Mawasi Tewaskan Lima Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186993//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-H7SI_large.jpg
Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944//pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement