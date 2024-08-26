Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas dan Houthi Puji Serangan Hizbullah ke Israel, Tepat Sasaran dan Berani

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |15:51 WIB
Hamas memuji serangan Hizbullah ke Israel sebagai respons yang tepat sasaran dan operasi berani (Foto: AP)
A
A
A

LEBANON - Hamas memuji serangan Hizbullah ke Israel sebagai respons yang tepat sasaran mengenai target vital dan strategis di Israel. Tak hanya Hamas, kelompok Houthi di Yaman juga mengucapkan selamat kepada Hizbullah atas apa yang mereka sebut sebagai serangan besar dan berani.

Seperti diketahui, Hizbullah meluncurkan ratusan roket dan pesawat nirawak terhadap Israel pada Minggu, (25/8/2024) sebagai balasan atas pembunuhan seorang komandan senior di Beirut pada bulan lalu.

Militer Israel mengatakan telah menyerang sejumlah sasaran di Lebanon, sebelum serangan tersebut karena ada penilaian bahwa Hizbullah sedang bersiap untuk memulai serangan itu.

Hizbullah mengatakan telah meluncurkan lebih dari 320 roket Katyusha ke Israel dan menyerang 11 sasaran militer.

Dilaporkan serangan itu telah menyelesaikan respons tahap pertama terhadap pembunuhan Fuad Shukr, seorang komandan senior, di Beirut. Nantinya respons penuh akan memakan waktu cukup panjang.

Kekhawatiran akan eskalasi antara kedua belah pihak telah meningkat sejak serangan rudal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel bulan lalu menewaskan 12 anak muda dan militer Israel membunuh Shukr di Beirut sebagai tanggapan.

Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan Israel akan menanggapi perkembangan di lapangan tetapi tidak menginginkan perang skala penuh. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan Israel akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan diri.

Sementara itu, pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan pada Minggu (25/8/2024) bahwa serangan ke Israel berjalan sesuai rencana.

 

