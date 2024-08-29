Sandiaga Putuskan Tak Maju Pilgub Jabar, Singgung Nama Prabowo Subianto

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan tak akan maju dalam konstelasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Hal itu diungkapkan Sandi merespon tawaran maju dalam kontestasi Pilkada di wilayah tersebut.

Melalui akun Instagramnya @sandiuno, ia menyampaikan ucapan terima kasih dari berbagai aspirasi yang telah mengajaknya maju di Pilgub Jawa Barat 2024. Baginya, tawaran itu merupakan kehormatan besar.

"Setelah melalui proses yang mendalam, diskusi dengan keluarga dan beristiqarah, saya memutuskan saat ini saya mendukung sahabat-sahabat saya yang akan maju dalam pilkada Jawa Barat," kata Sandi dikutip dari postingam intagramnya, Kamis (29/8/2024).

Dalam postingannya, Sandi memaparkan alasannya tidak maju. Bahkan, Ia menyinggung sejumlah nama yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi di Jawa Barat.

"Ustadz @syaikhu_ahmad_, Kang @ilham.a.habibie, Kang @DediMulyadi71, dan Kang @Ono_Surono adalah kandidat terbaik yang dimiliki Jawa Barat saat ini. Mereka adalah sahabat yang saya kenal lama dan memiliki itikad baik untuk memajukan daerah Jawa Barat. Saya ucapkan selamat untuk sahabat-sahabat saya yang berkompetisi," ujar Sandi.

Lebih lanjut, Sandi mengaku, mengawali terjun ke politik lewat perjuangan penuh untuk kehidupan rakyat yang lebih baik, sejahtera. Ia berkata, hal itu dipelajari dari mentor politik pertamanya yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pesan saya, siapapun Gubernur yang terpilih nanti, teruslah berjuang tanpa pamrih demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat," ucap Sandi.

"Insya Allah sepanjang kita berjalan dari rel politik untuk kebaikan bangsa negara dan kebaikan orang banyak, kita akan selalu menemukan titik temu kesamaan perjuangan. Saya akan terus berpartisipasi di dalam jalan politik bersama rakyat yang harus kita memperjuangkan kehidupannya menjadi lebih baik," sambungnya.