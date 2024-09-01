Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Oknum PMI Bikin Geng dan Buat Resah Warga Jepang, Ini Reaksi Kemlu RI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |10:36 WIB
Viral Oknum PMI Bikin Geng dan Buat Resah Warga Jepang, Ini Reaksi Kemlu RI
Foto: Tangkapan layar (X/@Parsonalsecret)
A
A
A

JAKARTA – Ulah sekelompok oknum pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang dilaporkan telah menimbulkan keresahan di kalangan warga lokal. Beberapa unggahan di media sosial menunjukkan para oknum PMI tersebut berkumpul dengan atribut geng, mengibarkan bendera kelompok, bahkan ada yang menunjukkan senjata tajam.

Berdasarkan informasi dari unggahan akun di X @minako_satou, para oknum PMI ini membentuk geng dan mengganggu ketertiban di wilayah mereka bekerja. Unggahan itu menyertakan sejumlah foto dan video yang tampaknya berasal dari akun TikTok geng oknum PMI tersebut.

“Beberapa oknum PMI di Jepang bikin resah dengan bikin geng, ganggu ketertiban, dan bikin orang susah lewat. Hal memalukan kayak gini jangan dibawa ke negara orang. Kasihan warga Indonesia lain yang patuh jadi kena imbasnya,” demikian keterangan pada unggahan tersebut.

Akun X warganet Jepang @Parsonalsecret mengungkapkan bahwa insiden ini terjadi di Osaka, dan para oknum PMI bertingkah seperti berandalan, berkumpul membawa senjata tajam dan memblokir trotoar. Dia juga meminta agar pihak kepolisian Osaka untuk segera mengatasai masalah tersebut.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) mengatakan telah melakukan pemeriksaan terkait informasi tersebut. Perwakilan RI di Jepang juga melakukan komunikasi dengan komunitas Indonesia di Jepang untuk mendalami informasi ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
