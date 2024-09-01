Gempa M5,4 Guncang Sabang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,4 mengguncang Kota Sabang, Aceh, Minggu (1/9/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 10:42 WIB.

Lokasi gempa berada pada 8.21 Lintang Utara (LU), dan 91.84 Bujur Timur (BT), tepatnya 464 kilometer sebelah barat laut Sabang. Gempa berada pada kedalaman 100 kilometer.



BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.4, 01-Sep-2024 10:42:52WIB, Lok:8.21LU, 91.84BT (464 km BaratLaut KOTA-SABANG-ACEH), Kedlmn:100 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )