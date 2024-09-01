Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Awas! Bakar Sampah di Bojonegoro Dipenjara 3 Bulan 

Dedi Mahdi , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |13:15 WIB
Awas! Bakar Sampah di Bojonegoro Dipenjara 3 Bulan 
Bakar Sampah (foto : dok Okezone)
A
A
A

BOJONEGORO - Aktivitas membakar sampah merupakan perbuatan yang terlarang, selain bisa mencemari lingkungan tindakan tersebut juga bisa memicu terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran rumah di permukiman.

Bahkan aktivitas membakar sampah ini bisa diancam pidana. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Pemkab Bojonegoro Ahmad Gunawan.

Menurutnya, seseorang yang membakar sampah itu melanggar peraturan daerah (Perda) nomor 15 tahun 2015 tentang keamanan dan ketertiban umum (trantibum).

“Dalam Perda tersebut pelaku pembakaran sampah bisa dipidana 3 bulan kurungan,” ungkapnya, minggu (1/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/629/3188792//bumil-EQgv_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Seorang Ibu Hamil Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187141//kebakaran_di_jelambar-94Et_large.jpg
Kebakaran di Jelambar, Remaja 18 Tahun Tewas dan 3 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186814//gedung_apartemen_wang_fuk_court-gkvl_large.jpg
Kenang Korban Kebakaran Wang Fuk Court, Hong Kong Umumkan Masa Berkabung 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement