Bandung Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan, Warga Diimbau Hemat Air

BANDUNG - Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki musim kemarau 2024. Penetapan status ini dikeluarkan dengan Nomor 300.2.3/KEP.500-BPBD/2024 dan disebarkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder dan jajaran pemerintah daerah. "Rapat koordinasi ini menghasilkan penetapan Status Siaga Darurat Nomor 300.2.3/KEP.500-BPBD/2024. Kami sudah menginformasikan status ini kepada seluruh camat dan instansi terkait," ujar Uka, Minggu (1/9/2024).

Uka menjelaskan, menurut prediksi bahwa musim kemarau akan berlangsung hingga Oktober 2024, dengan puncaknya pada Agustus dan September. "Sehingga dengan adanya status siaga darurat ini, kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam memantau dan menangani bencana yang mungkin terjadi," ujar Uka Suska.

Uka menyebut, Pemkab Bandung sendiri mendukung langkah ini dan menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Sehingga dalam menghadapi situasi ini, BPBD juga menekankan perlunya koordinasi yang baik untuk monitoring dan evaluasi penanganan bencana.

"Kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi bencana kekeringan atau kebakaran. Respon yang cepat akan membantu mengurangi risiko kerugian materi dan korban jiwa," tambahnya.