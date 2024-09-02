Kapolda Bali Pastikan Keamanan Selama Gelaran KTT IAF dan HLF

BALI – Polri memastikan keamanan Pulau Bali terkendali selama gelaran KTT IAF dan HLF 2024 pada 1-3 September. Polri sendiri telah menggelar Operasi Puri Agung II untuk mengamankan event internasional ini.

Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan, beberapa tempat di Pulau Bali akan dikunjungi delegasi dan wisatawan asing dan obyek pariwisata dipastikan berjalan lancar.

"Sehingga setiap tempat-tempat yang dimungkinkan adanya wisatawan asing khususnya delegasi tetap menjadi pantauan kami, dan memastikan bahwa situasi tetap aman terkendali di Pulau Bali. Pariwisata juga tetap berjalan dengan baik sehingga semua bisa dilaksanakan dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar," ujar Daniel, Senin (2/9/2024).

Adapun Polri menggelar operasi terpusat Puri Agung II 2024 untuk mengamankan event internasional ini sejak 31 Agustus kemarin. Baik rute maupun venue yang dilalui delegasi akan diamankan.

"Dari tanggal 31 Agustus kemarin kami sudah melakukan kegiatan yang kami amankan diantaranya adalah kedatangan para tamu di Bandara, di perjalanan, disetiap rute yang dilalui juga terhadap semua venue yang dipakai untuk kegiatan tersebut," ucap Daniel.