HOME NEWS NUSANTARA

Cagub Nelson Pomalingo–Kris Wartabone Yakin Menang di Pilkada Gorontalo

Nurfaizi Lahasan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |13:17 WIB
Cagub Nelson Pomalingo–Kris Wartabone Yakin Menang di Pilkada Gorontalo
Calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo Nelson Pomalingo dan Kris Wartabone (foto: dok ist)
A
A
A

GORONTALO - Calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo, Nelson Pomalingo–Kris Wartabone, perpaduan pasangan ini yakni kolaborasi religius dan nasionalis, serta pengalaman baik di birokrasi dan legislatif. Keduanya pun yakin memenangkan Pilkada Gorontalo 2024. 

Diketahui, paslon tersebut diusung Partai Perindo bersama tiga partai politik lainnya, yakni PPP, Hanura, dan PSI. Pasangan Nelson-Kris pun resmi mendaftarkan diri ke KPU Gorontalo di hari terakhir tahapan pendaftaran Pilkada 2024 pada Kamis 29 Agustus 2024.

Didampingi para pimpinan partai politik pengusung, kedatangan pasangan Nelson–Kris disambut dengan penyambutan adat Gorontalo oleh para pemangku adat dan diterima langsung oleh ketua dan komisioner KPU Gorontalo.

Kedua calon pemimpin Provinsi Gorontalo ini mengikuti rangkaian pendaftaran peserta Pilkada sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh KPU Gorontalo.

Usai mengikuti rangkaian pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan Nelson– Kris dinyatakan memenuhi syarat baik syarat calon maupun syarat pencalonan. 

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
