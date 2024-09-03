Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Penanaman 2.000 Mangrove dan Terumbu Karang di Kalimantan, Jaga Ekosistem Pesisir

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:22 WIB
Penanaman mangrove dan terumbu karang di Kalimantan jaga ekosistem pesisir (Foto : istimewa)
A
A
A

JAKARTA Mangrove dan terumbu karang memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir yang sehat. Hal itu pun membuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk terus melakukan pelestarian alam dengan menanam 2.000 pohon mangrove dan terumbu karang di Kalimantan.

“Semakin banyak yang ditanam akan berdampak baik bagi lingkungan dan juga ekonomi masyarakat. Ini yang akan terus kami galakkan selain sebagai bentuk komitmen PNM dalam hal pelestarian ekosistem laut,” ujar Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Dengan adanya program tersebut, PNM berharap dapat mendukung komunitas lokal untuk menciptakan lapangan kerja serta mendukung ekonomi lokal melalui ekowisata. Selain itu, PNM juga terus berupaya memberi makna bagi kehidupan masyarakat pesisir dan meninggalkan warisan berupa lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Program tersebut dijalankan melalui program PNM Peduli dengan menggandeng PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) melakukan penanaman 2.000 pohon mangrove di Desa Pasir, Kalimantan Barat. PNM turut menggandeng PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) melakukan kegiatan konservasi 200 bibit terumbu karang di di Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut selaras dengan komitmen dalam menjalani pilar-pilar pembangunan yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Pilar ini juga menjadi konsen PNM dalam membantu mencapai 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs).

 

