Letjen TNI (Purn) AM Putranto Jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin

Letjan (Purn) AM Putranto jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah (Foto: Wikipedia)

SEMARANG – Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. AM Putranto merupakan rekan satu angkatan alias satu leting Andika Perkasa di Akademi Militer (Akmil) tahun 1987, di mana Andika saat ini juga sebagai Calon Gubernur Jateng.

Tim Komunikasi Pemenangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin Berty Diah Rahmana menyebut pengumuman tim pemenangan tersebut akan digelar di Aloon – Aloon Pasar Johar Kota Semarang, Rabu 4 September 2024 pukul 16.00 WIB.

“Ini untuk mendekatkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng ini dengan masyarakat, sebab Pasar Johar jadi salah satu ikon urat nadi ekonomi masyarakat,” kata Berty pada keterangan tertulisnya, Senin (2/9/2024).

Ia melanjutkan, kegiatan di sana akan juga dihadiri AM. Putranto. Termasuk para ketua partai politik (parpol) pengusung dan pendukung, simpul-simpul relawan, komunitas hobi lintas profesi, ormas, anak-anak muda dan masyarakat luas yang menyatakan dukungannya ke pasangan tersebut.

AM Putranto diketahui merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sementara Ahmad Luthfi yang juga polisi berpangkat bintang tiga tak meragukan kemampuan dan kapasitas AM Putranto.