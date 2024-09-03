Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Letjen TNI (Purn) AM Putranto Jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |06:14 WIB
Letjen TNI (Purn) AM Putranto Jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin
Letjan (Purn) AM Putranto jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah (Foto: Wikipedia)
A
A
A

SEMARANG – Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. AM Putranto merupakan rekan satu angkatan alias satu leting Andika Perkasa di Akademi Militer (Akmil) tahun 1987, di mana Andika saat ini juga sebagai Calon Gubernur Jateng.

Tim Komunikasi Pemenangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin Berty Diah Rahmana menyebut pengumuman tim pemenangan tersebut akan digelar di Aloon – Aloon Pasar Johar Kota Semarang, Rabu 4 September 2024 pukul 16.00 WIB.

“Ini untuk mendekatkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng ini dengan masyarakat, sebab Pasar Johar jadi salah satu ikon urat nadi ekonomi masyarakat,” kata Berty pada keterangan tertulisnya, Senin (2/9/2024).

Ia melanjutkan, kegiatan di sana akan juga dihadiri AM. Putranto. Termasuk para ketua partai politik (parpol) pengusung dan pendukung, simpul-simpul relawan, komunitas hobi lintas profesi, ormas, anak-anak muda dan masyarakat luas yang menyatakan dukungannya ke pasangan tersebut.  

AM Putranto diketahui merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sementara Ahmad Luthfi yang juga polisi berpangkat bintang tiga tak meragukan kemampuan dan kapasitas AM Putranto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement