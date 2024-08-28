Didampingi Gibran, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Resmi Daftar Pilgub Jateng 2024

SEMARANG - Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub)-Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jawa Tengah (Jateng) pada Pilkada 2024 ke KPU Jateng, Rabu (28/8/2024). Mereka diusung oleh sembilan partai politik.

Koalisi 9 partai politik yang mengusung Ahmad Luthfi-Taj Yasin yakni, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PPP, PKB, Demokrat, NasDem, PKS. Pada Pileg DPRD Jateng kemarin, koalisi ini meraup sekira 13,772 juta suara.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo hadir di sana. Selain itu, ada juga Wamentan Sudaryono yang juga Ketua DPD Gerindra Jateng.

Luthfi menyebut aturan akan ditaati. "Sesuai ketentuan setelah ada penetapan paslon baru mundur," kata Luthfi.

Luthfi diketahui merupakan anggota Polri aktif, berpangkat jenderal bintang tiga. Namun, ia sudah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai anggota Polri menyusul pencalonannya di Pilkada Jateng.

Saat ini, Ahmad Luthfi juga ditugaskan di luar struktur Polri sebagai Irjen di Kementerian Perdagangan. Ia mengatakan, KPU menerima dengan baik dirinya dengan Gus Yasin termasuk partai politik pengusungnya.

"Kami diterima dengan bagus, dengan baik sesuai motto KPU luwih becik luwih nyenengke. Kami tidak akan lakukan pelanggaran dan pidana pemilu, ke depan nantinya Jateng akan lebih baik dengan cara kami, ngopeni, nglakoni, kerja, kerja, kerja," sambungnya.