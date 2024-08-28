Dampingi Ahmad Luthfi - Gus Yasin Daftar ke KPU Jateng, Gibran: Menggalakkan ya!

SEMARANG – Wakil Presiden RI terpilih pada Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka ikut mendampingi pasangan Bakal Calon Gubernur – Bakal Calon Wakil Gubernur Jateng Komjen Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin di Kantor KPU Provinsi Jateng, Rabu (28/8/2024).

Gibran datang mengenakan kemeja warna biru muda. Dia tampak mendampingi bersama arak-arakan pendukung, para pimpinan partai politik (parpol) koalisi di Jateng, termasuk mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo.

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengikuti semua prosesinya, dari mulai masuk ke gedung KPU, menyerahkan berkas hingga sesi konferensi pers. Namun, Gibran tak mau memberikan komentar sepatah kata pun terkait kedatangannya itu.

Pun saat sesi konferensi pers selesai, Gibran buru-buru berjalan ke sisi barat gedung, masuk mobil. Sejumlah wartawan yang mengejarnya, menodongkan kamera termasuk alat perekam, mencoba meminta komentar terkait kedatangannya ini, namun Gibran tak mau berkomentar banyak.