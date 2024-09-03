Wahana Jatim Park Kota Batu Terbakar, Pengelola Evakuasi Karyawan dan Wisatawan

KOTA BATU - Kebakaran melanda Wisata The Legend Star Park yang berada satu kawasan Jatim Park 3 Kota Batu. Saat peristiwa berlangsung aktivitas wisatawan diakui masih ada, kendati tidak seramai pada hari libur.

"Karena tempat wisata pasti ada wisatawan, tapi karena bulan Agustus September kita kunjungan wisatawannya menurun," ucap Titik S. Ariyanti selaku Manajer Marketing dan Relasi Publik Jatim Park Grup, dikonfirmasi pada Selasa petang (3/9/2024).

Ketika kebakaran terjadi kata dia, proses evakuasi langsung dilakukan oleh petugas penjaga dibantu karyawan. Beruntung di lokasi spot Wahana Rumah Hantu Jepang, saat itu tidak ada wisatawan yang melintas. Kemudian, pintu masuk dan loket The Legend Star Park langsung ditutup, sementara wisatawan yang sudah berada masuk di dalam The Legend Star langsung dievakuasi.

"Ada pengunjung mereka paham ada kejadian lalu bisa menyelamatkan diri, kita tutup akses pintu masuk maupun tiket di The Legend Star Park sore tadi," ucapnya.

Ia pun memastikan, tidak ada korban luka atau pun korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang sempat diakui membuat panik. Api kini sudah berhasil dipadamkan selang satu jam pasca muncul.

"Alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada korban luka juga, karyawan juga terkondisikan dengan aman pengunjung juga aman, dan sudah dipadamkan apinya satu jam kemudian," ujarnya.