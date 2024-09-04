Heboh Banyak Ikan di Aliran Sungai Cileles Mati Mendadak, Diduga Tercemar Limbah

LEBAK - Warga Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dihebohkan oleh peristiwa banyaknya ikan terdampar alias mati mendadak di sekitar aliran sungai Ciujung, Selasa (3/9/2024).

Aliran sungai yang kerap dijadikan warga untuk mencuci itu pun kondisinya kini mengkhawatirkan. Selain berwarna abu-abu pekat juga menimbulkan bau tidak sedap serta berbusa. Mereka menuding aliran sungai telah tercemar limbah.

Warga sekitar Emus menyampaikan bahwa kejadian ini sudah lama terjadi sejak beroperasinya pabrik kanebo yang berada di Desa Cileles. "Sudah lama sih, semenjak ada itu aja berdirinya pabrik kanebo ada sudah dua kali kejadian," katanya.

Kata Emus, banyak warga diberbagai kampung sangat terganggu akan tercemarnya sungai yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari. "Terganggu, sangat terganggu mandi pun kesini, banyak yang disedot ke rumah di Samprok, Sarageni banyak yang disedot pake mesin. Kira-kira jam enam jam tujuh pagi ada ikan-ikan pada mabok," tambahnya.

Selain itu Ami yang merupakan warga sekitar sangat takut akan air yang telah tercemar limbah tersebut.