Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Banten Dilarang Kibarkan Bendera One Piece saat HUT Ke-80 RI!

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |06:06 WIB
Warga Banten Dilarang Kibarkan Bendera One Piece saat HUT Ke-80 RI!
Warga Banten Dilarang Kibarkan Bendera One Piece (foto: dok ist)
A
A
A

SERANG – Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, meminta masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera anime One Piece saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. 

Ia menegaskan, pentingnya menjaga marwah dan kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol negara.

“Jangan dikibar-kibarkanlah bendera One Piece, karena kita sedang berkhidmat. Bendera Merah Putih-lah yang menjadi pusaka dan dasar Undang-Undang. Jadi, memang hanya Bendera Merah Putih yang harus dikibarkan pada saat Hari Kemerdekaan,” kata Dimyati, Rabu (6/8/2025).

Dimyati juga mengajak masyarakat untuk menegur, bahkan melaporkan, jika ada warga yang memasang bendera One Piece saat perayaan hari kemerdekaan.

“Kalau ada yang mengibarkan, laporkan. Silakan masyarakat laporkan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744//dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174948//dpr-wGu0_large.jpg
2 Prajurit TNI Gugur saat Persiapan HUT Ke-80 TNI, DPR: Investigasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/626/3161449//scope_tiket_upacara-PJr2_large.jpg
Tiket Tambahan Undangan Upacara HUT ke-80 RI Diserbu 142.000 Pendaftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174344//tni-U8KH_large.jpg
Puncak HUT ke-80 TNI di Monas, Defile Pasukan Elite hingga Pesta Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement