SERANG – Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, meminta masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera anime One Piece saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Ia menegaskan, pentingnya menjaga marwah dan kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol negara.
“Jangan dikibar-kibarkanlah bendera One Piece, karena kita sedang berkhidmat. Bendera Merah Putih-lah yang menjadi pusaka dan dasar Undang-Undang. Jadi, memang hanya Bendera Merah Putih yang harus dikibarkan pada saat Hari Kemerdekaan,” kata Dimyati, Rabu (6/8/2025).
Dimyati juga mengajak masyarakat untuk menegur, bahkan melaporkan, jika ada warga yang memasang bendera One Piece saat perayaan hari kemerdekaan.
“Kalau ada yang mengibarkan, laporkan. Silakan masyarakat laporkan,” tegasnya.