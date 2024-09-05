Banjir Rendam 154 Rumah di Parigi Moutong Sulteng

JAKARTA - Banjir merendam 154 unit rumah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Selasa 3 September 2024, pukul 03:00 WITA. Peristiwa ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya sungai sehingga merendam pemukiman warga yang berlokasi di Desa Suasu Piore, Kecamatan Suasu.

"Berdasarkan data yang diterima BNPB, Sebanyak 173 KK atau 587 warga terdampak, kendati demikian, tidak ada warga yang dilaporkan mengungsi. Adapun kerugian materil yang tercatat, sebanyak 154 unit rumah, 100 ha perkebunan dan 70 ha persawahan terendam banjir," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Kamis (5/9/2024).



BPBD Kabupaten Parigi Moutong sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna assessment dan penangan warga yang terdampak. Dilaporkan banjir sudah surut.

BNPB mengimbau khususnya untuk masyarakat Kabupaten Parigi Moutong agar selalu waspada terkait potensi risiko banjir susulan. Sebagai langkah mitigasi banjir serupa, warga dapat membersihkan drainase sekunder di sekitaran rumah.

(Fakhrizal Fakhri )