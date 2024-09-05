Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Hari Hilang, Pemuda Pencari Rumput Laut di Pantai Sawarna Ditemukan Tewas

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:17 WIB
4 Hari Hilang, Pemuda Pencari Rumput Laut di Pantai Sawarna Ditemukan Tewas
Pemuda ditemukan tewas tenggelam. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)




LEBAK - Hamim (38), seorang nelayan yang hilang digulung ombak saat mencari rumput laut di Pantai Goa Langir, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak ditemukan meninggal dunia, Kamis (5/9/2024). Nelayan setempat itu ditemukan pukul 13.00 WIB di Goa Sarah di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak oleh tim gabungan Basarnas, Balawista dan TNI-Polri.

"Korban Hamim sudah ditemukan di Goa Sarah, jaraknya sekitar 1 kilometer dari lokasi awal hilang,"kata Ketua Balawista Lebak, Erwin Komara Sukma saat dihubungi, Kamis (4/9/2024).

Erwin menduga selama 3 hari hilang jasad Hamim tersangkut di antara karang yang berada di lokasi kejadian. "Tepat di hari keempat ini jenazah korban muncul terbawa arus ke darat," ujarnya.

Jenazah Hamim sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. "Sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka, terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu pencarian korban Hamim," ujarnya.

Sebelumnya, dua warga Kampung Cibeas, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, digulung ombak Pantai Lebak Selatan, Senin (2/9/2024). Saat itu keduanya tengah mencari rumput laut.

Peristiwa itu terjadi pukul 11.00 WIB. Keduanya tengah mengambil rumput laut di sekitar tebing karang kawasan Pantai Goa Langir dan Karangbokor. Nahas, secara tiba-tiba ombak besar menerjang dan menggulung keduanya.

Keduanya adalah Sudin (30) dan Hamim (38). Sudin berhasil selamat meski harus mengalami luka di beberapa bagian tubuh sedangkan Hamim masih hilang dan dalam pencarian.

(Qur'anul Hidayat)

      
