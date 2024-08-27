2 Bocah Tewas Tenggelam di Waduk Jatibarang Semarang

SEMARANG – Dua bocah tewas setelah tenggelam di Waduk Jatibarang, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Senin (26/8/2024). Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kota Semarang menyebut identitas dua korban itu adalah; Puspo Wijaya Kusumo (7) dan Rafael Gibran Mahardika (7), semuanya laki-laki, warga Kuwasen Rejo, Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Kepala Basarnas Kantor SAR Semarang Budiono mengemukakan awalnya sekira pukul 15.00 WIB ada 4 anak kecil sedang memancing di pinggir Waduk Jatibarang. Dua orang di antaranya yakni Puspo dan Rafael Gibran berenang dan langsung tenggelam.

“Diduga dua korban ini tidak cakap berenang, akhirnya tenggelam,” kata Budiono pada keterangan tertulisnya, Senin malam.

Pihaknya menurunkan tim penyelamat setelah menerima informasi itu. Tim SAR gabungan juga bergabung dengan Basarnas untuk melakukan pencarian. Tim melakukan upaya pencarian dengan metode selam.

“Kedua korban berhasil ditemukan di dasar air kedalaman sekira dua meter, jarak dari tempat kejadian kurang lebih sepuluh meter, ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia,” lanjut Budiono.

Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Budiono menyampaikan rasa terimakasihnya atas pelaksanaan operasi SAR ini.

“Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai tim yang terlibat kembali kesatuannya masing-masing,” tandasnya.

(Salman Mardira)