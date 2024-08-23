Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Wanita Paruh Baya Tenggelam di Danau Toba, Jasadnya Ditemukan di Kedalaman 19 Meter

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |14:14 WIB
Wanita Paruh Baya Tenggelam di Danau Toba, Jasadnya Ditemukan di Kedalaman 19 Meter
Jasad wanita paruh baya ditemukan di kedalaman 19 meter Danau Toba (Foto : Tim SAR)
SIMALUNGUN - Jasad seorang Wanita paruh baya ditemukan di kedalaman 19 meter perairan Danau Toba. Tepatnya sekira 50 meter dari bibir pantai Gedung Putih Pesanggrahan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, pada Jumat pagi tadi. 

Jasad perempuan bernama Susi Wanti Damanik (47), warga Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara itu ditemukan setelah dilaporkan tenggelam sejak Kamis sore, 22 Agustus 2024 kemarin. 

"Jasad korban ditemukan tim SAR sekitar pukul 10 pagi tadi di kedalaman 19 meter," kata Kordinator Pos SAR Danau Toba, Hisar Turnip, Jumat (23/8/2024). 

Informasi yang dihimpun, menyebut korban sengaja menceburkan diri ke danau hingga akhirnya tenggelam. Warga yang melihat sempat akan memberikan melakukan pencarian, namun  tak membuahkan hasil.

Peristiwa itu pun kemudian dilaporkan ke Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Nasional, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pos SAR Danau Toba. 

"Korban sempat minta tolong dan akhirnya tenggelam. Saat ini jasad korban sudah di evakuasi ke RSUD Parapat untuk kemudian diserahkan kepada keluarganya. Kita sudah hubungi keluarganya," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
