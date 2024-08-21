Kronologi Kapal Lebanon Angkut 23 Penumpang Tenggelam di Alor NTT, 4 Orang Masih Hilang

Kapal Motor KM Lebanon membawa 23 penumpang tenggelam di Perairan Pulau Pura

ALOR – Kapal Motor KM Lebanon membawa 23 penumpang tenggelam di Perairan Pulau Pura Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga orang penumpang saat ini masih belum ditemukan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Supriyanto Ridwan selaku SMC (SAR Mission Coordinator) mengungkapkan kronologi kejadian kapal tenggelam tersebut.

Pihaknya menerima informasi dari pelapor Baharudin Molang bahwa pada Pukul 18.00 Wita KM Lebanon dengan total penumpang 23 orang tenggelam di sekitar Perairan Pulau Pura.

“Kapal tenggelam tersebut disebabkan karena gelombang dan arus kencang di sekitar Perairan Pulau Pura,”ujarnya, Rabu (21/8/2024).

Sampai pada saat dilaporkan jumlah penumpang yang telah dievakuasi oleh perahu nelayan berjumlah 19 orang sementara POB (Person On Board) dan yang belum ditemukan berjumlah 4 orang.

Lebih lanjut di Jelaskan Ridwan bahwa Tim SAR Gabungan telah diberangkat menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan searider KSOP Kalabahi dan saat ini masih dalam proses pencarian korban yang belum ditemukan.

"Ya sangat besar harapan kita semua agar korban segera ditemukan dengan selamat, perkembangan operasi SAR akan kami sampaikan secara berskala,” tandas Ridwan.

(Fahmi Firdaus )