Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Kapal Lebanon Angkut 23 Penumpang Tenggelam di Alor NTT, 4 Orang Masih Hilang

Apolinaris Lake , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |08:27 WIB
Kronologi Kapal Lebanon Angkut 23 Penumpang Tenggelam di Alor NTT, 4 Orang Masih Hilang
Kapal Motor KM Lebanon membawa 23 penumpang tenggelam di Perairan Pulau Pura
A
A
A

ALOR – Kapal Motor KM Lebanon membawa 23 penumpang tenggelam di Perairan Pulau Pura Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga orang penumpang saat ini masih belum ditemukan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Supriyanto Ridwan selaku SMC (SAR Mission Coordinator) mengungkapkan kronologi kejadian kapal tenggelam tersebut.

Pihaknya menerima informasi dari pelapor Baharudin Molang bahwa pada Pukul 18.00 Wita  KM Lebanon dengan total penumpang 23 orang tenggelam di sekitar Perairan Pulau Pura.

“Kapal tenggelam tersebut disebabkan karena gelombang dan arus kencang di sekitar Perairan Pulau Pura,”ujarnya, Rabu (21/8/2024).

Sampai pada saat dilaporkan jumlah penumpang yang telah dievakuasi oleh  perahu nelayan berjumlah 19 orang sementara POB (Person On Board) dan yang belum ditemukan berjumlah 4 orang.

Lebih lanjut di Jelaskan Ridwan bahwa Tim SAR Gabungan telah diberangkat menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan searider KSOP Kalabahi dan saat ini masih dalam proses pencarian korban yang belum ditemukan.

"Ya sangat besar harapan kita semua agar korban segera ditemukan dengan selamat, perkembangan operasi SAR akan kami sampaikan secara berskala,” tandas Ridwan.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182930//ilustrasi-6WB3_large.jpeg
Korban Tewas Kecelakaan Kapal Migran di Perairan Malaysia Bertambah Jadi 21 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182537//kapal-JS7P_large.jpg
Kapal yang Ditumpangi Migran Rohingya Tenggelam di Malaysia, 7 Tewas dan Ratusan Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182476//ilustrasi-iNXK_large.jpg
Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158097//asdp-hqKc_large.jpg
Berkaca Kasus Tenggelamnya KMP Tunu Pratama, ASDP Wajibkan Penumpang Reservasi Tiket via Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081//kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156950//menhub_dudy-w14i_large.jpg
Menhub Pastikan Seluruh Penumpang Kebakaran KM Barcelona VA Telah Ditemukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement