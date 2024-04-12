Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Selamat dari Kapal Tenggelam, Tapi Kehilangan 17 Anggota Keluarganya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |16:33 WIB
Wanita Ini Selamat dari Kapal Tenggelam, Tapi Kehilangan 17 Anggota Keluarganya
Wanita ini selamat dari kapal tenggelam, tapi kehilangan 17 anggota keluarganya (Foto: BBC)
MOZAMBIK – Muaziza Ambaraje asal Mozambik tidak menyangka jika dirinya bisa selamat dari kecelakaan kapal terburuk dalam hidupnya.

“Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melarikan diri, saya tidak bisa berenang,” terangnya, dikutip BBC.

Dia berada di kapal ketika bencana laut terburuk di Mozambik terjadi pada Senin (8/4/2024).

Wanita berusia 47 tahun ini adalah penumpang tetap kapal feri darurat antara Lungá, tempat ia dilahirkan, dan Pulau Mozambik tempat ia tinggal.

“Tidak ada gelombang yang mengejutkan kami, kami tidak menabrak batu apa pun, dan kayu tidak lepas,” kenangnya.

“Air masuk ke dalam perahu karena penuh sesak, banyak orang panik dan mulai terjun ke laut,” lanjutnya.

Selanjutnya, Ambaraje menggambarkan mimpi buruk tumpukan mayat hidup dan mati, saat ia berjuang untuk tetap bertahan. Lebih dari 100 orang tewas dalam kecelakaan pada Senin (8/4/2024), termasuk 17 anggota keluarganya.

Ibu, ayah, nenek, keponakan laki-laki dan perempuan semuanya meninggal. Dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa dia terhindar selain belas kasihan Tuhan.

Mereka sedang dalam perjalanan mengunjungi pasar mingguan populer di Pulau Mozambik menjelang Idul Fitri. Pada waktu yang seharusnya menjadi waktu perayaan di wilayah mayoritas Muslim di negara tersebut.

