HOME NEWS INTERNATIONAL

Melarikan Diri dari Wabah Kolera, 90 Orang Tewas Usai Kapal Feri Tenggelam di Lepas Pantai Mozambik

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:03 WIB
Melarikan Diri dari Wabah Kolera, 90 Orang Tewas Usai Kapal Feri Tenggelam di Lepas Pantai Mozambik
90 orang tewas usai kapal feri tenggelam di lepas pantai Mozambik (Foto: Ilustrasi/NDTV)
MOZAMBIK – Lebih dari 90 orang tewas setelah sebuah kapal feri tenggelam di lepas pantai utara Mozambik.

Para pejabat di provinsi Nampula mengatakan lima orang telah diselamatkan dari sekitar 130 orang yang diyakini berada di dalamnya.

Menteri Luar Negeri Nampula Jaime Neto mengatakan mereka melarikan diri dari wabah kolera. Banyak anak-anak termasuk di antara korban tewas, tambahnya.

“Karena kapal itu penuh sesak dan tidak cocok untuk mengangkut penumpang, akhirnya kapal itu tenggelam,” terangnya, dikutip Reuters.

Video yang belum diverifikasi yang diposting di media sosial menunjukkan puluhan mayat tergeletak di pantai.

Perahu tersebut rupanya sedang melakukan perjalanan dari Lunga menuju Pulau Mozambik, di lepas pantai Nampula.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
