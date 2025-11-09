Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang

JAKARTA - Ratusan orang hilang dinyatakan hilang pada Minggu, (9/11/2025) setelah sebuah kapal diduga pengangkut migran tenggelam di dekat perbatasan Thailand-Malaysia. Otoritas Maritim Malaysia mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan10 korban selamat dan satu jenazah telah ditemukan, kata otoritas maritim Malaysia.

Lebih banyak korban mungkin masih ditemukan di laut sekitar tiga hari setelah tenggelamnya kapal yang meninggalkan Buthidaung, Myanmar, dengan sekitar 300 orang di dalamnya, kata Laksamana Pertama Romli Mustafa, direktur otoritas maritim negara bagian Kedah dan Perlis di Malaysia utara, sebagaimana dilansir Reuters.

Di antara para penyintas yang ditemukan di perairan Langkawi terdapat tiga pria Myanmar, dua pria Rohingya, dan satu pria Bangladesh, sementara jenazahnya adalah seorang wanita Rohingya, lapor media pemerintah Bernama, mengutip kepala polisi Kedah, Adzli Abu Shah.

Anggota minoritas Rohingya yang mayoritas Muslim secara berkala melarikan diri dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan, yang ditolak kewarganegaraannya dan menghadapi pelecehan.