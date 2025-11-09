Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |19:08 WIB
Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Ratusan orang hilang dinyatakan hilang pada Minggu, (9/11/2025) setelah sebuah kapal diduga pengangkut migran tenggelam di dekat perbatasan Thailand-Malaysia. Otoritas Maritim Malaysia mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan10 korban selamat dan satu jenazah telah ditemukan, kata otoritas maritim Malaysia.

Lebih banyak korban mungkin masih ditemukan di laut sekitar tiga hari setelah tenggelamnya kapal yang meninggalkan Buthidaung, Myanmar, dengan sekitar 300 orang di dalamnya, kata Laksamana Pertama Romli Mustafa, direktur otoritas maritim negara bagian Kedah dan Perlis di Malaysia utara, sebagaimana dilansir Reuters.

Di antara para penyintas yang ditemukan di perairan Langkawi terdapat tiga pria Myanmar, dua pria Rohingya, dan satu pria Bangladesh, sementara jenazahnya adalah seorang wanita Rohingya, lapor media pemerintah Bernama, mengutip kepala polisi Kedah, Adzli Abu Shah.

Anggota minoritas Rohingya yang mayoritas Muslim secara berkala melarikan diri dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan, yang ditolak kewarganegaraannya dan menghadapi pelecehan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/298/3184349//durian-3Rxd_large.jpg
Tanggal 7 Juli Diusulkan Jadi Hari Durian Malaysia? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183810//durian-qxzO_large.jpg
Malaysia Kaji dan Proses Durian Jadi Buah Nasional  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182930//ilustrasi-6WB3_large.jpeg
Korban Tewas Kecelakaan Kapal Migran di Perairan Malaysia Bertambah Jadi 21 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182815//herbal-p79I_large.jpg
Viral Inhealer Laris Asal Thailand Ternyata Abal-abal, Ini 4 Cara Agar Tak Tertipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182811//in_haler-Z4YH_large.jpg
Inhaler Thailand yang Diklaim Herbal Di-blacklist BPOM RI, Ternyata Tak Berizin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement