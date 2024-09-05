Ratusan Umat Katolik di Jombang Ikuti Misa Akbar Paus Fransiskus secara Online

JOMBANG - Ratusan umat Katolik di Kota Jombang antusias mengikuti Misa Akbar bersama Paus Fransiskus secara daring (online), Kamis (5/9/2024) petang. Mereka mengikuti seluruh rangkaian Misa dengan khusuk dengan menonton layar lebar.

Misa online tersebut digelar di aula Gereja Santa Maria Jombang. Romo Albertus Widya Rahmadi Putra yang merupakan Pastur Kepala Paroki Gereja Santa Maria menjelaskan, total ada 68 umat Katolik di Jombang yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Misa secara langsung di GBK.

Sisanya, ratusan umat Katolik harus mengikuti Misa Akbar secara online. “Hal itu terpaksa dilakukan karena jumlah umat Katolik yang boleh datang ke Jakarta dibatasi,” ucapnya, Kamis.

Namun meski mengikuti Misa secara online, umat Katolik di Jombang merasa senang karena kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan peristiwa langka dan bersejarah.

Dengan misa bersama Paus, umat Katolik di Jombang berharap dapat menjadi umat Kristiani yang bisa menciptakan kebaikan bersama bagi kehidupan bangsa dan negara.

(Qur'anul Hidayat)