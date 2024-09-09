Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Kabur, Maling Motor Babak Belur Dihajar Warga Serang Banten

Mahesa Apriandi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |01:08 WIB
Gagal Kabur, Maling Motor Babak Belur Dihajar Warga Serang Banten
Maling motor babak belur dihajar warga. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
SERANG - Terduga pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di Serang, Banten babak belur dihajar massa. Pelaku ditangkap lantaran gagal melarikan diri saat berusaha kabur.

Warga Kecamatan Kibin, Serang, Banten mengamankan seorang terduga pencuri kendaraan sepeda motor yang tertangkap saat beraksi di salah satu komplek perumahan, Minggu (8/9/2024) malam.

Pelaku juga sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur sebelum dilerai warga lainnya. Pelaku tertangkap karena terjatuh dari kendaraannya saat berusaha kabur usai beraksi mencuri motor.

Sementara satu orang rekan pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan membawa motor curian milik warga setempat. Saat ini, pelaku yang tertangkap warga itu kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat.

Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan Polsek Cikande.

(Qur'anul Hidayat)

      
