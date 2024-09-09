Polisi Benarkan Pesawat Rombongan PKK Papua Kecelakaan di Bandara Kamanap

JAKARTA - Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani membenarkan terjadinya kecelakaan pesawat yang membawa rombongan PKK di Bandara Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, pada Senin, (9/9/2024).

"Iya betul," kata Faizal saat dikonfirmasi, Jakarta.

Menurutnya, sampai dengan saat ini, jajarany masih akan melakukan proses pengecekan dan evakuasi di lokasi kejadian.

Namun, Ia belum bisa memastikan secara detail terkait dengan insiden tersebut.

"Detailnya dengan Kapolres ya," ujar Faizal.



(Puteranegara Batubara)