HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Benarkan Pesawat Rombongan PKK Papua Kecelakaan di Bandara Kamanap 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:58 WIB
Polisi Benarkan Pesawat Rombongan PKK Papua Kecelakaan di Bandara Kamanap 
Ilustrasi Kecelakaan Pesawat. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani membenarkan terjadinya kecelakaan pesawat yang membawa rombongan PKK di Bandara Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, pada Senin, (9/9/2024). 

"Iya betul," kata Faizal saat dikonfirmasi, Jakarta. 

Menurutnya, sampai dengan saat ini, jajarany masih akan melakukan proses pengecekan dan evakuasi di lokasi kejadian. 

Namun, Ia belum bisa memastikan secara detail terkait dengan insiden tersebut. 

"Detailnya dengan Kapolres ya," ujar Faizal. 
 

(Puteranegara Batubara)

      
