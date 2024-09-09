Breaking News! Pesawat Trigana Air Kecelakaan di Kepulauan Yapen, Diduga Bawa Rombongan Pejabat

PAPUA – Peristiwa kecelakaan menimpa Pesawat Trigana Air di Bandara Kamanap, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Senin (9/9/2024). Pesawat itu diduga ditumpangi rombongan pejabat dari Papua.

Informasi yang dihimpun Okezone, pesawat tersebut tergelincir saat hendak take off meninggalkan Bandara Kamanap, untuk menuju Kota Jayapura.

"Trigana Air ATR42-509 PKYSP tergelincir saat lepas landas menuju Jayapura. 42 penumpang dengan 6 crew selamat dan info sementara tidak ada yang cedera," tulis akun @GerryS.

Sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari tim medis dan petugas bandara melakukan evakuasi semua rombongan menuju rumah jabatan Bupati Kepulauan Yapen.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, mengenai kondisi penumpang pesawat Trigana Air yang mengalami kecelakaan maupun jumlah penumpang.

(Fahmi Firdaus )