HOME NEWS SUMSEL

Tragis, Ibu Hamil di Musi Rawas Tewas Terinjak Gerombolan Gajah Liar

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |11:09 WIB
Tragis, Ibu Hamil di Musi Rawas Tewas Terinjak Gerombolan Gajah Liar
IRT tewas diinjak kawanan gajah liar (Foto: dok polisi)
A
A
A

MUSI RAWAS - Seorang ibu rumah tangga bernama Karsini (34), warga Desa Talang Jaya Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, tewas usai diserang kawanan gajah liar. Korban tewas usai terinjak kawanan gajah liar.

Korban mengalami luka di bagian perut dan pinggang korban, dan kandungan korban bergeser ke sebelah kiri. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 September 2024 pagi, sekira pukul 06.00 WIB di kebun karet Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Musi Rawas.

Kapolres Mura, AKBP Andi Supriadi melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP M. A Karim saat dikonfirmasi pada Senin (9/9/2024) membenarkan peristiwa tersebut.

Karim mengatakan bahwa korban merupakan warga Desa Talang Jaya Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, korban dan suaminya sudah 6 tahun menetap di Desa Tri Anggun Jaya, Muara Lakitan.

"Korban Karsini ini juga diketahui sedang hamil 5 bulan," katanya.

Ia menambahkan, korban saat itu sedang menyadap karet di kebun milik Barno, bersama suaminya bernama Rasun. Pada menyadap getah karet, tiba-tiba datang segerombolan gajah liar, yang jumlahnya sekira 15 ekor, langsung mengejar korban dan suaminya dengan membabi buta.

"Hanya saja, korban Karsini meninggal dunia akibat serangan gerombolan gajah tersebut, karena terinjak. Sedangkan suaminya berhasil menyelamatkan diri," jelas Kapolsek. 

 

