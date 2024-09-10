Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wejangan JK untuk Pramono: Harus Tenang, Santun dan Berani Ambil Keputusan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |01:08 WIB
<i>Wejangan</i> JK untuk Pramono: Harus Tenang, Santun dan Berani Ambil Keputusan
Pramono dan Rano Karno bertemu JK. (Foto: Okezone/Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024). Pramono mengaku mendapat wejangan dari JK jika terpilih memimpin Jakarta.

"Yang saya juga dapatkan dari pak JK, dengan pengalaman panjang beliau. Tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun, harus fokus, berani memutuskan," kata Pramono usai menghadiri pertemuan itu, Senin (9/9/2024).

Pramono pun memastikan akan menjalankan pesan-pesan dari Jusuf Kalla apabila dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) itu juga berjanji akan menjadi sosok yang bermanfaat untuk kemajuan Jakarta.

"Kalau diberi amanah dan hidayah, mudah-mudahan kami tidak menawarkan mimpi yang tidak bisa dikerjakan," ungkap Pramono.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga akan memulai program-program yang beririsan langsung dengan masyarakat bawah. Pramono bahkan mengaku telah 'berbelanja' masalah di sejumlah wilayah di Jakarta.

"Kami akan mulai sesuatu dari bawah, yang betul-betul bisa dikerjakan. Pak JK, sekali lagi terima kasih," pungkasnya.

Sebagai informasi, pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pramono Anung-Rano Karno menyambangi kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta selatan pada Senin (9/9) malam. Pramono-Anung kompak tiba pada pukul 20.25 WIB.

(Qur'anul Hidayat)

      
