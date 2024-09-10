Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DLHK Depok Angkut 120 Ton Sampah di TPS Kemiri Muka, Masih Sisa 400 Ton

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |00:02 WIB
DLHK Depok Angkut 120 Ton Sampah di TPS Kemiri Muka, Masih Sisa 400 Ton
Kepala DLHK Depok Abdulrahman. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok terus mengeruk tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kemiri Muka, Beji, Kota Depok pada Senin (9/9/2024).

Kepala Dinas LHK Depok, Abdulrahman mengatakan sebanyak 120 ton berhasil diangkut dan masih menyisakan 400 ton lagi.

"Operasi di Pasar Kemiri kita sudah mengangkut kurang lebih 120 ton sampah yang ada, masih menyisakan kurang lebih 300-400 ton. Nah kita akan upayakan untuk melakukan opsi lagi dalam waktu dekat," kata Abra sapaan karibnya.

Abra mengatakan sebanyak tiga unit tronton dan 15 dump truk dikerahkan mengangkut sampah dari TPS Kemiri Muka.

"Ya hari ini masuk 3 tron ton dan 15 dump truck. Sekarang lagi buang, harapannya mereka balik lagi. Saya sudah perintahkan untuk balik lagi sehingga kurang lebih nanti 120 tambah 120, 240 ton," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
